Košarkaški klub Fenerbahče rastao se sa Skotijem Vilbekinom.
BOMBA IZ ISTANBULA: Prvak Evrope otpustio jednu od najvećih zvezdi pred završnicu Evrolige!
Kako je saopštio klub, u pitanju je sporazumni raskid saradnje.
Crvena zvezda - Fenerbahče 2025/26
Vilbekin (32) je član Fenera postao u sezoni 2022/23, tu je proveo četiri godine i odigrao veoma važnu ulogu.
Ove sezone mučila ga je povreda, pa je stigao da odigra samo šest utakmica, poslednju nedavno protiv Partizana.
Karijerni prosek u Evroligi mu je 13 poena, dva skoka i 3,3 asistencije.
Pre Fenerbahčea nastupao je za Makabi, Darušafaku i AEK.
