Derbi u Grčkoj između Panatinaikosa i Olimpijakosa obeležio je haos u prvom poluvremenu, na ivici tuče u kojoj su prednjačili Kendrik Nan i Tajler Dorsi!

Pri rezultatu 55:43, u drugoj četvrtini, Dorsi je krenuo u prodor, a sudije su dosudile faul u napadu na Kalaicakisu. Potom se umešao Kendrik Nan, koji je krenuo ka protivničkom igraču. Umesto odgurivanja ili rasprave, Amerikanac je glavom odgurnuo Dorsija i nastao je haos.

Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris

Usledilo je komešanje i odgurivanje. Matijas Lesor je nervozno upao u gužvu u želji da se obračuna sa igračima Olimpijakosa. Srećom, incident većih razmera je izbegnut jer je nekolicina igrača oba tima, među kojima je bio Kenet Farid, sprečila da sve eskalira u ozbiljan sukob dve strane.

Na kraju, posle pregledanog snimka, Nan i Dorsi, koji je završio sa pocepanim dresom i polugo, su isključeni, a Matijas Lesor je dobio nesportski faul.

