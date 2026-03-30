Košarkaši Spartaka pobedili su danas na svom terenu u Subotici Studentski centar 77:71 (15:13, 18:19, 22:19, 22:20), u utakmici šestog kola plej-auta u ABA ligi i došli na korak od plasmana u plej-in.

Svi igrači Spartaka upisali su se među strelce, a najefikasniji je bio Danilo Nikolić sa 16 poena uz osam skokova. Stefan Momirov postigao je 13 poena uz devet skokova, Amar Gegić 10 poena, a Dalibor Ilić sedam poena uz šest skokova.

U ekipi Studentskog centra Darijus Džonson postigao je 15 poena uz šest asistencija, a Aleksa Ilić 14 poena uz 11 skokova. Nikola Šaranović i Mateo Drežnjak dodali su po 11 poena.

Na tabeli plej-auta Spartak je prvi sa 13 pobeda i devet poraza, ispred Mege koja ima 9/13 i na korak je od plasmana u plej-in, gde će se plasirati prve dve ekipe na tabeli plej-auta.

Sa druge strane podgorička ekipa se bori za opstanak, pretposlednja je sa pet pobeda i 17 poraza.