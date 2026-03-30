Slušaj vest

Košarkaš Partizana Mario Nakić i teniserka Lena Karlovčan postali su roditelji.

Ponosni roditelji su ćerki dali ime Matea, a ovu vest objavila je Mariova majka Zorica Nakić.

Šta znači ime Matea?

Mario Nakić je sin čuvenog košarkaša Partizana Iva Nakića Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Starsport

Varijanta muškog imena Mateja. Ime hebrejskog porekla izvedeno od starohebrejskog imena "Mattijah" (hebrejski) što u prevodu znači "dаr Božji".

Nakić je sin čuvenog košarkaša i brat Filipa Živojinovića

Mario Nakić, Lena Karlovčan

 Inače, Mario Nakić je sin čuvenog košarkaša Partizana Iva Nakića. Njegova žena i majka mladog Marija, Zorica, bila je u vezi sa legendarnim teniserom Slobodanom Živojinovićem sa kojim ima sina Filipa Živojinovića.

 Nakić je pre skoro godinu dana operisan posle povrede, a pre nekoliko dana se stavio na raspolaganje treneru Đoanu Penjaroji.

