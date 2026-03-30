Slušaj vest

Ekipa Panatinaikosa, desetkovana povredama, nije imala snage u 23. kolu pa je protiv svog "večitog rivala" iz Pireja poražena na svom terenu rezultatom 101:94.

U timu Ergina Atamana nije bilo Najdžela Hejsa-Dejvisa, Džerijana Granta, Huanča Hernangomeza, Rogavopulosa, a od poluvremena ni Kendrika Nana koji je isključen zbog tuče sa Tajlerom Dorsijem.

Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Kontroverzni vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos ponovo je imao primedbe na suđenje i to je povezao sa manjkom svojih igrača:

"Bez Huanča, Grenta, Rogavopulosa i Hejs Dejvisa, a vi i dalje igrate sa osmoricom igrača - istakao je Janakopulos, a onda i napao grčku državnu televiziju:

"Ne prikazujete taj trenutak na ERT-u? Oh, ipak ga prikazujete. Ništa, ništa... Imate li mišljenje o tome da li je faul? Nemate, zar ne? Grčka televizija, državna grčka televizija, crveno-bela."

Ponovo se Janakopulos vratio na suđenje:

"Naravno, nije bio flop, zar ne? Ne bi trebalo ni da gledam utakmice. Jednogodišnja suspenzija ističe za nekoliko dana. Ako smo ovako počeli, videćemo se na terenu 2035. godine."

Olimpijakos je vodeći na tabeli grčkog prvenstva sa 21 pobedom i bez poraza,  Panatinaikos je na drugom mestu na tabeli sa učinkom 17-5.

