Zvezda je tako zabeležila 16 pobedu u regionalnom takmičenju i uz pet poraza nalazi se na deobi trećeg mesta sa ekipom Budućnosti.

Dubai je upisao treći poraz i u slučaju da Partizan savlada Bosnu prepustiće crno-belima lidersku poziciju na tabeli.

Trener crveno-belih Saša Obradović promešao je karte uoči ovog meča nakon dva teška evroligaška meča u Španiji i pred veliki duel sa Partizanom u četvrtak.Van protokola ostali su Mekintajer, Moneke, Odželej i Motiejunas

Trener Dubaija Jurica Golemac nije bio zadovoljan suđenjem i još nekim stvarima na ovom meču.

"Čestitke rivalu na pobedi, imali smo prazan hod u jednom momentu, onda smo se u drugom poluvremenu vratili, imali prilike da preokrenemo, ali nismo imali energiju i agresivnost da to uradimo do kraja", rekao je Golemac.

Prvo pitanje ticalo se tenzija od samog starta meča, kao i toga da li ima posebnu motivaciju protiv Saše Obradovića.

"Prvo pitanje je besmisleno. Nema nikakve veze. Sportska tenzija je u pitanju. Vidim da je lopta naša. Šta je trebalo da uradim? Da ne tražim čelendž? Na kraju nije bila naša? Okej. Mislim da je bila. Ne razumem prvo pitanje".

Umor je stigao tim iz UAE.

"Odigrali smo sedam utakmica u 13-14 dana. Jedna nam je odložena, fali nam energije i rotacije i svi imaju problema sa tim. Ne samo mi".

Izveo je Aleksu Avramovića iz igre, nakon što je srpski reprezentativac priznao kod jedne situacije da je lopta od njega izašla iz igre.

"Ja sam takmičar. Jesu sudije grešile? Pitaš mene to. Je l' normalno da oni imaju 36 bacanja, a mi 16. Je l normalno? Ne znaš. Nije na nama da mi odlučujemo o tome ko je izbacio, ko nije. Fer-plej je za neke druge, Kubertena. Nismo tu za fer-plej, nego da igramo. Je l neko iz Crvene zvezde digao ruke kad je napravio faul? Kakav fer-plej? Dođeš da igraš. Trenerska odluka je bila da ga pozovem na klupu", objasnio je Golemac.