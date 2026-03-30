Košarkaši Crvene zvezde pobedili su rezultatom 84:82 ekipu Dubaija u plej-of grupi ABA lige.

Ovaj meč ostaće upamćen i po čudnom potezu beka Dubaija i bivšeg asa Partizana Alekse Avramovića.

Avramović je bio vrlo nezadovoljan u trenutku kada je izlazio sa parketa, a onda mu je Golemac oštro odgovorio zbog toga što je priznao da je lopta od njega izašla u aut. Vrlo je besan bio slovenački trener koji je i gestikulirao Avramoviću da sedne na klupu vrlo neprijatnim potezom.

Bivši košarkaš Partizana je tako razbesneo svog trenera, navijače svog bivšeg kluba, ali i obradovao Delije koje su pozdravile taj potez...

Aleksa Avramović priznao grešku u Pioniru

Arbitri su tu kao i video čelendž, da potvrde ili ponište tzv. aut, a na igraču nije da sam donosi sud, naročito, ako ta odluka ne ide u korist kluba za koji igra i koji ga plaća.

To se ne radi!

Partizan - Dubai_ 0034.jpg
zvezda-dubai-5279106.JPG

Saša Obradović besan na sudije u Pioniru Izvor: Arena Sport