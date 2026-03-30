Zvezda je tako zabeležila 16 pobedu u regionalnom takmičenju i uz pet poraza nalazi se na deobi trećeg mesta sa ekipom Budućnosti.

Dubai je upisao treći poraz i u slučaju da Partizan savlada Bosnu prepustiće crno-belima lidersku poziciju na tabeli.

Trener crveno-belih Saša Obradović promešao je karte uoči ovog meča nakon dva teška evroligaška meča u Španiji i pred veliki duel sa Partizanom u četvrtak.Van protokola ostali su Mekintajer, Moneke, Odželej i Motiejunas.

Stefan Miljenović bio je apsolutno najbolji igrač na terenu i dokazao je da mu je mesto u evroligaškoj ekipi.

Završio je plejmejker crveno-belih utakmicu sa 20 poena, pet skokova i pet asistencija.

"Iskreno, nisam znao šta da očekujem od ove utakmice. Nisam igrao utakmicu 16 dana, ali čim sam ušao u igru i zaigrao bilo je sve ok."

Kako je pronašao motivaciju?

"Trening. Nije lako igrati i ne igrati, ali pokušavam da ostanem smiren, da radim na sebi, da budem što bolji mogu."

Drago mu je što putuje sa ekipom

"Jesu. Moram da odradim na treningu što više mogu, da ostanem u ritmu, ali mi znači što putujem sa ekipom, učim od njih, radim sa njima i napredujem.

Dobio je Miljenović i MVP skandiranje na kraju meča:

"Jako lep osećaj. Iskreno, nisam očekivao, hvala im od srca."

Pohvale je dobio i od trenera Saše Obradovića:

"Hvala mu puno. Kouč i ja imamo dobru komunikaciju, trudim se da ga slušam što više"

Pred Partizan nije čuo izjavu Karlika Džonsa:

"Iskreno, ja nisam. Ne obazirem se na to, igramo našu igru, igramo kod kuće, znamo da će biti jako dobra atmosfera."