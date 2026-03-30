Slušaj vest

Crvena zvezda se nedavno sa španske evroligaške turneje vratila sa učinkom 1-1. Tim Saše Obradovića je savladao Baskoniju (108:100), a zatim doživeo poraz dva dana kasnije od Barselone (92:88).

Komenator "TV Arena sport" Darko Plavšić, koji je uživo i radio prenos Zvezde na utakmicama u Vitoriji i Barseloni, žustro je reagovao na konstataciju Nikole Otaševića tokom gostovanja u podkastu "Jao Mile"!

Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026 Foto: @starsport

Otašević je govorio o sudijskom tretmanu koji ima Zvezda, na šta je Plavšić odgovorio:

- Zvezda ima suđenje kao Čikago Bulsi sa Džordanom i Pipenom na strani. Šalim se malo, nema ljutnje, ali stvarno ima dobro suđenje.

Plavšić je odmah postavio kontra pitanje: "Misliš da je u Barseloni imala dobro suđenje? Jel Nvora napravio faul na kraju?"!

Otašević je zatim odgvoorio:

- Nisu pomogle sudije, ali nisu ni odmogle. Nisam pomenuo suđenje protiv Barselone nego generalno strani - rekao je Otašević.

BONUS VIDEO: