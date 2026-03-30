Košarkaši Partizana savladali su Bosnu sa 82:66 u okviru plej-of grupe ABA lige.

Nakon utakmice u Beogradskoj areni na konferenciji za medije javnosti se obratio trener Partizana Đoan Penjaroja:

Partizan - Bosna, ABA liga 30.3.2026 Foto: KK Partizan / Dragana Stjepanović

- Srećan sam jer je ovo važna pobeda za nas. Posebno smo imali problema u prvom poluvremena,. Imali su 11 ofanzivnih skokova, to je mnogo. Imali smo problema da kotrolišemo situacie 1 na 1, ali smo se popravili u drugom poluvremenu. Ovo je dobra pobeda za nas . istakao je Penjaroja.

Usledila su pitanja novinara, a jedno se odnosilo na derbi protiv Crvene zvezde (četvrtak 20.00):

- Za nas je važna ABA liga. Za mene, trenere, igrače, treba da uživamo u ovoj pobedi, a sutra ćemo razmišljati o derbiju. ABA liga je jako važna. Znam da dolazi važna utakmica u Evroligi, ali poštujemo naše ABA takmičenje - zaključio je Penjaroja.

