NA PTITANJE O PREDSTOJEĆEM OKRŠAJU SA ZVEZDOM: "Za nas je važna ABA liga, sutra ćemo razmišljati o derbiju!"
Košarkaši Partizana savladali su Bosnu sa 82:66 u okviru plej-of grupe ABA lige.
Nakon utakmice u Beogradskoj areni na konferenciji za medije javnosti se obratio trener Partizana Đoan Penjaroja:
- Srećan sam jer je ovo važna pobeda za nas. Posebno smo imali problema u prvom poluvremena,. Imali su 11 ofanzivnih skokova, to je mnogo. Imali smo problema da kotrolišemo situacie 1 na 1, ali smo se popravili u drugom poluvremenu. Ovo je dobra pobeda za nas . istakao je Penjaroja.
Usledila su pitanja novinara, a jedno se odnosilo na derbi protiv Crvene zvezde (četvrtak 20.00):
- Za nas je važna ABA liga. Za mene, trenere, igrače, treba da uživamo u ovoj pobedi, a sutra ćemo razmišljati o derbiju. ABA liga je jako važna. Znam da dolazi važna utakmica u Evroligi, ali poštujemo naše ABA takmičenje - zaključio je Penjaroja.
