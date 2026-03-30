Košarkaši Partizana i Crvene zvezde upisali su nove pobede u Top 8 fazi ABA lige.

Ipak, više razloga za zadovoljstvo imaju crno-beli.

Partizan je rutinirao Bosnu u Beogradu, ali mu je na ruku išla i pobeda crveno-belih protiv Dubaija.

Tim trijumfom, Dubai sada zaostaje za Partizanom jednu pobedu i trenutno je drugi na tabeli. S obzirom da klub iz Emirata ima bolji međusobni skor sa Partizanom, jasno je da crno-beli moraju da imaju pobedu više za prvo mesto.

Partizan je sada prvi sa učinkom 19-2, Dubai ima 18-3. Budućnost i Crvena zvezda sada dele treće i četvrto mesto sa po 16 pobeda i pet poraza.

Tabela ABA lige Foto: Printskrin

Ipak, Partizan očekuje pakao u finišu Top 8 faze. U poslednja tri kola četa Đoana Penjaroje gostuje Budućnosti i Cedeviti, a u poslednjem kolu dočekuje Crvenu zvezdu.

Dubai ima lakši raspored. Dočekuje Cedevitu i Budućnost, a u poslednjem kolu gostuje Bosni.

Crvena zvezda ima bolji međusobni skor sa Podgoričanima, pa joj odgovara i izjednačen učinak za bolju poziciju. Do kraja crveno-beli gostuju Igokei i Partizanu, a dočekuju Kluž. Budućnost dočekuje Partizan, gostuje Dubaiju i Klužu.