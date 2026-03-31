Priznanje za fantastičnog Somborca.
NBA LIGA ODALA PRIZNANJE JOKIĆU! Nakon čudesnih brojki Srbina nisu smeli da ostanu nemi!
NBA liga proglasila je Nikolu Jokića za najboljeg igrača nedelje u Zapadnoj konferenciji.
Maestralni Srbin u periodu od 23. do 29 marta prosečno je beležio 26 poena, 17 skokova i 14 asistencija, a njegov Denver upisao je četiri pobede.
Finiks - Denver, Nikola Jokić Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia
Jokić je ovo priznanje osvojio treći put ove sezone i ukupno 20. u karijeri.
Nagetsi su u tom periodu vezali pobede protiv Finiks Sansa, Dalas Meveriksa, Jute Džez i Golden Stejt Voriorsa, dodatno učvrstivši poziciju u borbi za sam vrh Zapada.
Za najboljeg igrača Istoka proglašen je Džejson Tejtum, koji se nedavno vratio na teren nakon teške povrede Agilove tetive.
Tejtum je u proseku beležio 25.7 poena, 9.7 skokova i 6.7 asistencija.
