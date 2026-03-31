Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su na svom terenu ekipu Vašingtona sa 120:101 i tako upisali 12. pobedu u poslednjih 13 utakmica u NBA ligi.

U odsustvu suspendovanog Luke Dončića, najbolji u redovima Lejkersa bio je Lebron Džejms koji je meč završio sa tripl-dabl učinkom, zabeležio 21 poen, 12 asistencija i deset skokova.

To je bila 1.228. pobeda Džejmsa u karijeri, uključujući i plej-of, čime se izjednačio sa Karimom Abdul-Džabarom po broju pobeda u istoriji NBA.

Ostin Rivs, Luk Kenard i Džekson Hejz su dodali po 19 poena za pobednički tim. U timu Vašingtona, koji je izgubio 19. put u poslednjih 20 utakmica, najefikasniji je bio Vil Rajli sa 20 poena.

Srpski košarkaš Tristan Vukčević je za 20 minuta na parketu upisao 14 poena, tri skoka i jednu asistenciju.

Lejkersi - Vašington, Tristan Vukčević Foto: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia, Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Nažalost, šut ga nije služio na ovom meču, imao je 4/12 iz igre, a ubacio je samo jednu trojku iz šest pokušaja.

