NEMA DONČIĆA, NEMA PROBLEMA - "KRALJ" JE I DALJE TU! Tripl-dabl neuništivog Lebrona, ni odličan učinak Srbina nije pomogao Vizardsima! (VIDEO)
Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su na svom terenu ekipu Vašingtona sa 120:101 i tako upisali 12. pobedu u poslednjih 13 utakmica u NBA ligi.
U odsustvu suspendovanog Luke Dončića, najbolji u redovima Lejkersa bio je Lebron Džejms koji je meč završio sa tripl-dabl učinkom, zabeležio 21 poen, 12 asistencija i deset skokova.
To je bila 1.228. pobeda Džejmsa u karijeri, uključujući i plej-of, čime se izjednačio sa Karimom Abdul-Džabarom po broju pobeda u istoriji NBA.
Ostin Rivs, Luk Kenard i Džekson Hejz su dodali po 19 poena za pobednički tim. U timu Vašingtona, koji je izgubio 19. put u poslednjih 20 utakmica, najefikasniji je bio Vil Rajli sa 20 poena.
Srpski košarkaš Tristan Vukčević je za 20 minuta na parketu upisao 14 poena, tri skoka i jednu asistenciju.
Nažalost, šut ga nije služio na ovom meču, imao je 4/12 iz igre, a ubacio je samo jednu trojku iz šest pokušaja.
