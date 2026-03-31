Košarkaši San Antonija su zabeležili devetu uzastopnu pobedu pošto su na svom parketu slavili protiv Čikaga sa 129:114.

Viktor Vembanjama je upisao 41 poen i 16 skokova, uz najbrži dabl-dabl u istoriji NBA lige!

On je stigao do deset poena i deset skokova za prvih osam minuta i 31 sekundu provedenih na terenu i tako srušio rekord Džima Vašingtona iz Sent Luis Hoksa, koji je imao dabl-dabl za devet minuta protiv Njujork Niksa 6. marta 1966. godine.

Njega je na ovoj utakmici najbolje pratio Stefon Kasl sa 21 poenom i deset skokova.

U redovima Bulsa, koji su doživeli četvrti uzastopni poraz, najefikasniji su bili Tre Džons sa 23 i Leonard Miler sa 21 poenom.

