Košarkaši San Antonija su zabeležili devetu uzastopnu pobedu pošto su na svom parketu slavili protiv Čikaga sa 129:114.

Viktor Vembanjama je upisao 41 poen i 16 skokova, uz najbrži dabl-dabl u istoriji NBA lige!

On je stigao do deset poena i deset skokova za prvih osam minuta i 31 sekundu provedenih na terenu i tako srušio rekord Džima Vašingtona iz Sent Luis Hoksa, koji je imao dabl-dabl za devet minuta protiv Njujork Niksa 6. marta 1966. godine.

Čikago - San Antonio, Viktor Vembanjama Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Njega je na ovoj utakmici najbolje pratio Stefon Kasl sa 21 poenom i deset skokova.

U redovima Bulsa, koji su doživeli četvrti uzastopni poraz, najefikasniji su bili Tre Džons sa 23 i Leonard Miler sa 21 poenom. 

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

