Košarkaši Crvene zvezde i Partizana odmeriće snage u 35. kolu Evrolige.

Za košarkaše Zvezde ovaj meč je od izuzetnog značaja, pošto se ekipa bori za mesto u doigravanju. S druge strane, Partizan nema rezultatski imperativ, ali nalazi se u najboljoj formi u Evroligi i silno želi da poremeti planove ljutom rivalu.

To je nedavno i potvrdio Karlik Džons, kada je otvoreno poručio da bi voleo više nego išta da Zvezda ne prođe u narednu fazu Evrolige.

"Veoma smo motivisani jer smo izgubili poslednji derbi od njih, a pošto su oni još jedna ekipa kojoj je preko potrebna pobeda protiv nas, mi bismo voleli više od ičega na svetu da oni ne prođu dalje, tako da ćemo morati da pristupimo utakmici sa visokom energijom i zajedništvom kako bismo pokušali da dođemo do pobede", podigao je buru plejmejker crno-belih nakon pobede nad Valensijom.

Posle pobede Zvezde nad Dubaijem u regionalnom takmičenju, na izjavu Karlika kratko se osvrnuo trener crveno-belih Saša Obradović.

"To je njegovo mišljenje, ima pravo da kaže šta hoće. Što se nas tiče, treba da vodimo računa o nama", rekao je Obradović.

Naravno, Karliku to nije promaklo - imao je spreman odgovor.

"Ima tu dosta prepucavanja – ja sam dao svoje izjave, čuo sam i komentar trenera Crvene zvezde. Mislim da je to deo rivalstva. Dobro je za igru i to je jedno od najboljih rivalstava u Evropi. Malo tog nadmudrivanja pre utakmice je uvek dobro, motiviše obe ekipe i nadam se da ćemo imati dobar meč", poručio je plejmejker Partizana.

Podsetimo, večiti derbi na programu je u četvrtak od 20 časova.