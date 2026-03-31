Dubai je poražen od crveno-belih u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić, a na utakmici se dogodila situacija kakva se ne viđa često. Aleksa Avramović, plejmejker Dubaija, u jednom trenutku je priznao da je lopta od njega otišla u aut, nakon čega ga je Jurica Golemac izbacio iz igre.

Jedan od novinara je posle meča pitao Golemca o toj situaciji.

"Ja sam takmičar. Jesu sudije grešile u ovoj utakmici? Pitam te", poručio je Golemac.

"Nije moje da pričam o tome", odgovorio je novinar.

Foto galerija iz Pionira

Usledilo je izlaganje trenera.

"Pa sad pitaš mene to. Je l' normalno da oni imaju 36 bacanja, a mi 16. Je l normalno? Ne znaš. Pa nije na nama da mi odlučujemo o tome ko je izbacio, ko nije. Fer-plej je za neke druge, mi nismo tu za fer-plej, nego da igramo. Je l' neko iz Zvezde digao ruku kad je napravio faul? Pitam te, vidim da pitaš ta pitanja. Šta fer-plej? Kakav fer-plej čoveče? Dođeš da igraš, dođeš da pobediš".

Objasnio je novinar da se njegovo pitanje odnosilo na odluku da Avramovića izbaci iz igre.

"Trenerska odluka", rekao je Golemac i ustao da napusti salu pre nego što je PR Crvene zvezde stigao da pita da li još neko od prisutnih novinara ima pitanje, a zatim proglasi kraj konferencije.






Zakucavanje Džordana Nvore