Košarkaši Majamija pobedili su na svom terenu Filadelfiju sa 119:109, a srpski košarkaš Nikola Jović i ovaj meč presedeo je na klupi.

U poslednje vreme reprezentativac naše zemlje ima katastrofalan tretman u Majamiju. Letos je potpisao novi ugovor vredan 62 miliona dolara i delovalo je da će dobiti veću ulogu u Majamiju. Sezonu je započeo kao starter, ali njegov status se u međuvremenu promenio. Ispao je iz rotacije i u poslednje vreme je uglavnom pored terena.

Nikola Jović u dresu Majamija

Na meču protiv File nije dobio ni minut.

Tajler Hiro je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 30 poena, dok je Bem Adebajo meč završio sa 23 poena i 16 skokova. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao.

U redovima Filadelfije najbolji je bio Džoel Embid sa 26 poena, Tajris Maksi je dodao 23, dok je Pol Džordž ubacio 19 poena.

Majami je deveti na tabeli Istočne konferencije sa 40 pobeda i 36 poraza, dok je Filadelfija ostala sedma sa skorom 41/34.

