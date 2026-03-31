Na poslednjoj, odigranoj u ponedeljak uveče u okviru grčkog prvenstva, došlo je do tuče košarkaša.

Olimpijakos je kao gost stigao do pobede u 23. kolu, a tako je ostao nepobeđen i ujedno naneo rivalu peti poraz u ovogodišnjem takmičenju.

Utakmicu je obeležila tuča košarkaša u prvom poluvremenu.

Kendrik Nan i Tajler Dorsi su želeli obračun, a bilo je i ozbiljnog fizičkog kontakta. Usledila je velika gužva. Saigrači su uglavnom želeli da smire situaciju, ali ne i Matijas Lesor koji je burno reagova.

Centar Panatinaikosa je skočio u zaštitu Nana, a tom prilikom je pocepao Dorsijev dres.

Sudije su, nakon što su pregledale snimak, isključile Nana i Dorsija, a Lesoru je dosuđen nesportski faul.

