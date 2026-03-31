Odnosi u grčkoj košarci su ove sezone posebno napeti, a utakmice Panatinaikosa i Olimpijakosa su uvek burne.
MATIJAS LESOR POCEPAO DRES KOŠARKAŠA OLIMPIJAKOSA! Totalni haos u velikom derbiju, sudije izbacile dvojicu igrača sa utakmice! (VIDEO)
Na poslednjoj, odigranoj u ponedeljak uveče u okviru grčkog prvenstva, došlo je do tuče košarkaša.
Olimpijakos je kao gost stigao do pobede u 23. kolu, a tako je ostao nepobeđen i ujedno naneo rivalu peti poraz u ovogodišnjem takmičenju.
Utakmicu je obeležila tuča košarkaša u prvom poluvremenu.
Kendrik Nan i Tajler Dorsi su želeli obračun, a bilo je i ozbiljnog fizičkog kontakta. Usledila je velika gužva. Saigrači su uglavnom želeli da smire situaciju, ali ne i Matijas Lesor koji je burno reagova.
Centar Panatinaikosa je skočio u zaštitu Nana, a tom prilikom je pocepao Dorsijev dres.
Sudije su, nakon što su pregledale snimak, isključile Nana i Dorsija, a Lesoru je dosuđen nesportski faul.
Pogledajte tu situaciju:
