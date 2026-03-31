Na poslednjoj, odigranoj u ponedeljak uveče u okviru grčkog prvenstva, došlo je do tuče košarkaša.

Olimpijakos je kao gost stigao do pobede u 23. kolu, a tako je ostao nepobeđen i ujedno naneo rivalu peti poraz u ovogodišnjem takmičenju.

Utakmicu je obeležila tuča košarkaša u prvom poluvremenu.

Kendrik Nan i Tajler Dorsi su želeli obračun, a bilo je i ozbiljnog fizičkog kontakta. Usledila je velika gužva. Saigrači su uglavnom želeli da smire situaciju, ali ne i Matijas Lesor koji je burno reagova.

Centar Panatinaikosa je skočio u zaštitu Nana, a tom prilikom je pocepao Dorsijev dres.

Sudije su, nakon što su pregledale snimak, isključile Nana i Dorsija, a Lesoru je dosuđen nesportski faul.

Pogledajte tu situaciju:

Ne propustiteKošarkaHAOS POSLE ZVEZDINE POBEDE! Trener Dubaija napustio konferenciju posle svađe sa novinarom: Je l' ovo normalno? Kakav fer-plej, čoveče?!
Jurica Golemac
KošarkaTOPIĆ SA KLUPE GLEDAO RAPSODIJU ŠEJA! Šampion posle produžetka srušio hrabre Pistonse, Kanađanin ubacio 47 poena! (VIDEO)
Šej Gildžes-Aleksander
Košarka"IMA PRAVO DA PRIČA ŠTA HOĆE" Ozbiljno peckanja pred večiti derbi: Obradović komentarisao izjavu Karlika, plejmejker Partizana jedva dočekao da odgovori!
Karlik Džons na meču Partizan - Asvel
KošarkaDEČKO SE NE ŠALI - SILNO ŽELI MVP TITULU! Zabeležio najbrži dabl-dabl u istoriji NBA, pa brojao do 41! (VIDEO)
Viktor Vembanjama

Lesor stigao na Večiti derbi