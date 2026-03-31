Čikago Bulsi otpustili su 24-godišnjeg beka Džejdena Ajvija zbog homofobičnog ispada na društvenim mrežama.

Peti pik na NBA draftu 2022. godine objavio je video na kom otvoreno kritikuje NBA zbog promocije prava LGBTQ zajednice.

"Svet promoviše LGBTQ, zar ne? Promovišu mesec ponosa kao i NBA. Pokazuju to svetu i pozivaju na slavljenje bezbožnosti. Promovišu to na bilbordima, na ulicama… Bezbožništvo", rekao je, između ostalog, Ajvi u jednoj od svojih objava.

Podigla se velika bura u javnosti, pa su Bulsi rešili da mu uruče otkaz.

Kada je saznao da je zbog javnog iznošenja svojih stavova ostao bez angažmana, ogorčeni Ajvi se ponovo oglasio i uputio žestoke kritke na račun sada već bivšeg kluba.

Naveli su da je moje ponašanje štetno po ekipu. Zašto naprosto nisu rekli da nisu saglasni sa mojim stavom? Kako je ono štetno? Šta sam uradio igračima, šta sam uradio ekipi?", pita se Ajvi.

Detroit Pistonsi izabrali su Ajvija 2022. godine kao petog pika na NBA draftu. U svojoj debitantskoj sezoni u najjačoj ligi sveta ostavio je sjajan utisak, verovali su Pistonsi da će sa Durenom i Kaningemom ostaviti dubok trag u franšizi, ali problemi sa povedama pokvarili su planove. U sezoni 2025/26 upsao je 33 nastupa za Detroit i prosečno beležio 8.2 poena, 2.2 skoka i 1.6 asistencija po meču, a onda su Pistonsi poslednjeg dana trejda rešili da ga pošalju u Čikago.

Upisao je samo pet nastupa u dresu Bulsa i zbog bolova u kolenu ranije završio sezonu.