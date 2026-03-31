Slušaj vest

Košarkaš Budućnosti Aksel Butej proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) petog kola Top 8 faze ABA lige.

Budućnost je u gostima pobedila Igokeu sa 100:75, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Butej.

On je za 30 minuta provedenih na terenu upisao 27 poena, pet skokova, četiri asistencije, dve ukradene lopte i jednu blokadu, što mu je donelo indeks korisnosti 37.

Budućnost je treća na tabeli ABA lige sa 16 pobeda i pet poraza, a u narednom kolu će dočekati prvoplasirani Partizan.

Beta

Ne propustiteKošarkaSKANDAL TRESE NBA LIGU! Peti pik na draftu zbog objave na društvenim mrežama dobio momentalni otkaz! (VIDEO)
Džejden Ajvi
KošarkaMATIJAS LESOR POCEPAO DRES KOŠARKAŠA OLIMPIJAKOSA! Totalni haos u velikom derbiju, sudije izbacile dvojicu igrača sa utakmice! (VIDEO)
Matijas Lesor i Tajler Dorsi
KošarkaSRBIN ZAKUCAN ZA KLUPU! Niko ne zna šta se dešava sa Nikolom Jovićem, izgubio minute i poverenje! (VIDEO)
Nikola Jović
KošarkaHAOS POSLE ZVEZDINE POBEDE! Trener Dubaija napustio konferenciju nakon svađe sa novinarom: Je l' ovo normalno? Kakav fer-plej, čoveče?!
Jurica Golemac

Aleksa Avramović priznao grešku u Pioniru