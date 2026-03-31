Slušaj vest

Košarkaš Budućnosti Aksel Butej proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) petog kola Top 8 faze ABA lige.

Budućnost je u gostima pobedila Igokeu sa 100:75, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Butej.

On je za 30 minuta provedenih na terenu upisao 27 poena, pet skokova, četiri asistencije, dve ukradene lopte i jednu blokadu, što mu je donelo indeks korisnosti 37.

Budućnost je treća na tabeli ABA lige sa 16 pobeda i pet poraza, a u narednom kolu će dočekati prvoplasirani Partizan.

Beta