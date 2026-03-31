Peti ovosezonski okršaj između Panatinaikosa i Olimpijakosa doneo je najviše vatre na terenu pošto je prvo poluvreme meča u "OAKA areni" donelo vrhunac zapaljive atmosfere, započete sukobom Tajlera Dorsija i Kendrika Nana, koji je kulminirao cepanjem majice asa crveno-belih.

U čitavom metežu koji je nastao nakon što su se i ostali igrači uključili Dorsiju je pocepana majica, a sam košarkaš je posle duel objavio niz fotografija na društvenim mrežama uz jasnu poruku da mu nikada nije polazilo za rukom "ukalupljivanje".

"Odlaganje nije bilo odbijanje. Nikada nisam bio tip koji pokušava da se uklopi. Ostao sam na svom putu. Kada imaš snažnu veru, Bog će uvek pronaći način", glasila je Dorsijeva poruka posle meča.

Bez obzira što u drugom poluvremenu nisu mogli da računaju na Dorsija, košarkaški Olimpijakosa su slavili protiv gradskog rivala 101:94 i tako nastavili niz odličnih rezultata u šampionatu Grčke.

Sezonu nastavljaju u petak gostovanjem Asvelu u Vilerbanu, a nedelju će završiti dva dana kasnije okršajem protiv Mikonosa u meču koji će prethoditi duelima duplog kola Evrolige protiv Real Madrida i Hapoela.

