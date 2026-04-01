Bivši košarkaš Fenerbahčea, Bobi Dikson, isprozivao je trenera Panatinaikosa Ergina Atamana na društvenim mrežama.

Panatinaikos je u ponedeljak poražen u derbiju grčkog prvenstva od Olimpijakosa (101:94), a Ataman je u svom prepoznatljivom stilu prokomentarisao taj meč:

"Ovo je bilo pozorište, a ne košarkaška utakmica. Danas ne možemo da pričamo o košarci", rekao je Turčin.

Njegova izjava nije se dopala bivšem asu Fenera.

"Stalno plače. Uvek je problem kad ne ostvari rezultat koji želi. Budi bolji, treneru", rekao je bivši šampion Evrolige.

