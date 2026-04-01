Smučilo mu se kukanje Turčina posle svakog poraza.
"ATAMAN STALNO PLAČE" Poznati košarkaš žestoko isprozivao Turčina: Budi bolji, treneru!
Bivši košarkaš Fenerbahčea, Bobi Dikson, isprozivao je trenera Panatinaikosa Ergina Atamana na društvenim mrežama.
Panatinaikos je u ponedeljak poražen u derbiju grčkog prvenstva od Olimpijakosa (101:94), a Ataman je u svom prepoznatljivom stilu prokomentarisao taj meč:
"Ovo je bilo pozorište, a ne košarkaška utakmica. Danas ne možemo da pričamo o košarci", rekao je Turčin.
Njegova izjava nije se dopala bivšem asu Fenera.
"Stalno plače. Uvek je problem kad ne ostvari rezultat koji želi. Budi bolji, treneru", rekao je bivši šampion Evrolige.
