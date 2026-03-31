Na poslednjoj, odigranoj u ponedeljak uveče u okviru grčkog prvenstva, došlo je do tuče košarkaša.

Olimpijakos je kao gost stigao do pobede u 23. kolu, a tako je ostao nepobeđen i ujedno naneo rivalu peti poraz u ovogodišnjem takmičenju.

Utakmicu je obeležila tuča košarkaša u prvom poluvremenu.

Tajrik Džons u dresu Olimpijakosa

Kendrik Nan i Tajler Dorsi su želeli obračun, a bilo je i ozbiljnog fizičkog kontakta. Usledila je velika gužva. Saigrači su uglavnom želeli da smire situaciju, ali ne i Matijas Lesor koji je burno reagovao.

Dan nakon toga, u Grčkok se govori o potezu bivšeg košarkaša Partizana, Tajrika Džonsa.

Iako su pojedini lokalni mediji u prvi mah protumačili njegovu reakciju kao provokaciju upućenu navijačima „zelenih“, ispostavilo se da to nije bila prava slika. Džons je, zapravo, podignutim prstima pokazao znak „V“, jasno aludirajući na pobedu svog tima.