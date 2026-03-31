Trener Toronta je bio dobro raspoložen nakon što je njegov tim razbio Orlando i stigao do pobede rezultatom 139:87.

Radi se o istorijskoj pobedi Reptorsa pošto su na njoj napravili seriju od 31 postignutog, bez ijednog primljenog poena, a to je nešto što niko nije uradio 31 godinu, odnosno otkako se vodi ta statistika.

Skoti Barns je na toj utakmici imao 15 asistencija, a upitan o tome, Darko je rekao sledeće:

"Znamo o dodavanjima, jer je najbolji centar dodavač u istoriji igre Srbin, Nikola Jokić, a najbolji dodavač među plejmejkerima u istoriji je Miloš Teodosić. To su momci koji su sposobni da testiraju utakmicu. Umeju da procene šta može da funkcioniše u igri, a šta ne", rekao je

Dodao je da ga raduje što je Barns napredovao.

"Sviđa mi se što kod Skotija vidim napredak u tom segmentu i što razume momenat kad treba da poentira, a kad da stane i iskreira nešto. Veoma je bitno pronaći taj balans".

Inače, Toronto ima učinak od 42 pobede i 32 poraza i peti je na tabeli Istočne konferencije, a to je mesto koje garantuje igranje plej-ofa.

