Devet meseci nakon što mu je dijagnostikovana potencijalno smrtonoisna bolest, mijeloidna leukemija, Akile Polonara se vratio na parket i ponovo je uzeo loptu u ruke.

Snimak na kojem italijanski košarkaš, uz osmeh na licu, igra kao da nikada nije ni odlazio, najbolja je potvrda njegove snage i karaktera.

Prkoseći teškoj bolesti koju mnogi ne uspeju da pobede, Polonara je poslao snažnu poruku i pružio jedan od najemotivnijih trenutaka koje je sport danas doneo.

"Uzeti loptu u ruke posle deset meseci bilo je uzbudljivo, prelepo. U početku sam se osećao kao da prvi put igram košarku, ali onda, šut za šutom, osećaj se sve više vraćao", opisao je Polonara svoje emocije koje su ga prožimale pri povratku na teren.

Iako povratak na teren pokazuje da je Akile Polonara u završnoj fazi oporavka, on ne želi da forsira tempo.

Svestan je da žurba može da ugrozi proces izlečenja, pa napreduje korak po korak ka potpunom oporavku i povratku na pun intenzitet igre..

"Za sada sam fokusiran na individualni trening. Moram biti oprezan da ne zadobijem povrede ili modrice, tako da će moj rad na kontaktu sa timom početi posle leta".