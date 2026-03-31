Slušaj vest

"Džej-Džej predstavlja veoma visok nivo profesionalizma i vrednosti koje Bajern predstavlja. Posvećenost koju je pokazao ovom klubu od dana kada je došao do danas je izuzetna. On nije samo jedan od najboljih šutera u Evropi, već uvek daje sve na obe strane terena za svoj tim. Veoma smo srećni što ličnost poput Džej-Džeja ostaje sa nama i što možemo da nastavimo da konzistentno radimo zajedno kako bismo ostvarili naše ciljeve u budućnost", naveo je sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać, a preneo sajt kluba.

Džesap (27) je u Bajern došao pred početak ove sezone, u kojoj u Evroligi u proseku beleži 8,2 poena, 2,5 skokova i 1,4 asistencije.

Američki bek rekao je da je mu je cilj bio da maksimalno iskoristi sve prilike koje mu se ukažu u Bajernu i da je mnogo toga naučio u svojoj prvoj evroligaškoj sezoni.

1/13 Vidi galeriju Evroliga, sezona 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Dokazao sam sebi da pripadam Evroligi i osećam se veoma prijatno u Minhenu. Volim ovaj grad, a i svoje saigrače ove godine. Grad, klub, cela situacija ovde - zaista mi se sviđa sve to zajedno. Od januara igram još bolje i prilično konstantno. Veoma sam srećan što ostajem, a moj cilj je sada da osvojim nemačko prvenstvo sa timom i završim sezonu snažno. Posle toga, ponovo ćemo napasti", kazao je Džesap.

Bajern, koji sa klupe predvodi srpski trener Svetislav Pešić, je ostao bez šansi da se plasira u doigravanje Evrolige, u kojoj zauzima 15. mesto sa skorom 14/20, dok se u nemačkom prvenstvu nalazi na prvoj poziciji na tabeli sa 20 pobeda i četiri poraza.

Za klub iz Minhena nastupaju i srpski košarkaši Vladimir Lučić i Stefan Jović.