Košarkaš Crvene zvezdeJago Dos Santos često je na udaru navijača kluba sa Malog Kalemgdana koji smatraju da Brazilac ne zaslužuju minute u Evroligi u odnosu na Tajsona Kartera ili Stefana Miljenovića.

Jago je dva dana uoči evroligaškog večitog derbija (četvrtak 20.00) poslao jasnu poruku "hejterima"!

Jago dos Santos na abaligaškom derbiju

Naime, Jago je na svom Instagramu okačio "stori" sa direktnom poruku za sve one koji ga omaložavaju:

- Hvala svima na porukama mržnje, zato vi postajete sve bolji, jer morate da spuštate druge kako bi se osećali jako -napisao je Brazilac.

Jago ove sezone u Evroligi beleži prosečno 2,6 poena, 0,8 skokova uz 2,2 asistencije.

U Zvezdu je stigao 2023. godine, a u leto naredne sezone mu ističe ugovor.

Jago dos Santos poslao poruku hejterima Foto: Printscreen/Instagram/yagomateus02

