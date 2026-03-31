Košarkaš Crvene zvezdeJago Dos Santos često je na udaru navijača kluba sa Malog Kalemgdana koji smatraju da Brazilac ne zaslužuju minute u Evroligi u odnosu na Tajsona Kartera ili Stefana Miljenovića.

Jago je dva dana uoči evroligaškog večitog derbija (četvrtak 20.00) poslao jasnu poruku "hejterima"!

Jago dos Santos na abaligaškom derbiju Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Naime, Jago je na svom Instagramu okačio "stori" sa direktnom poruku za sve one koji ga omaložavaju:

- Hvala svima na porukama mržnje, zato vi postajete sve bolji, jer morate da spuštate druge kako bi se osećali jako -napisao je Brazilac.

Jago ove sezone u Evroligi beleži prosečno 2,6 poena, 0,8 skokova uz 2,2 asistencije.

U Zvezdu je stigao 2023. godine, a u leto naredne sezone mu ističe ugovor.

Foto: Printscreen/Instagram/yagomateus02

