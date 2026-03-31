Košarkaši Bešiktaša pobedili su Bahčešehir 91:72 u prvom polufinalnom meču Evrokupa.

Tim Dušana Alimpijevića pred svojim navijačima došao je na korak od plasmana u finale Evrokupa, a drugi meč igra se 3. aprila od 18.00 kada će domaćin biti Bahčešehir.

Dušan Alimpijević

Najbolji u timu Bešiktaša bio je Džona Metjuz sa 18 poena, pratio ga je Dotson sa 16 koševa i pet asistencija.

Morgan je ubacio 13, dok je Lemar stao na 11.

U timu Bahčešehira istakao se Malaki Flin sa 19 poena i šest asistencija, a pratio ga je Mičel sa 18.

