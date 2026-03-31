Nikola Jokić i Lebron Džejms biće naredne sezone saigrači u Denveru!

Ovo tvrde pojedini američki izvori koji se bave predstojećim letnjim prelaznim rokom u NBA ligi.

Nikola Jokić i Lebron Džejms na meču Srbija - SAD na Olimpijskim igrama u Parizu

Jasno je da Džejms napušta Lejkerse ovog leta, a kako piše ESPN, Denver je jedan od šest timova u koji bi mogao da ode jedan od najboljih košarkaša ikada.

Međutim, kako se navodi u objavi, više izvora pomenulo je ESPN-u da je Denver intrigantna opcija, gde bi udruživanje sa Nikolom Jokićem predstavljalo spektakl.

"Ko јe јedini igrač u ligi koјi može da parira Džeјmsu po košarkaškoј inteligenciјi? Idi tamo i igraј sa njim", istakao je jedan od čelnika klubova sa Zapada, aludirajući na Jokića.