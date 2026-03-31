Košarkaši Turk Telekoma su deklasirali Burg sa 99:71, u okviru prvog meča polufinala Evrokupa.

Turski tim ima brejk i sa pobedom dočekuje Burg na svom terenu, gde bi mogao da reši sav posao i zakaže tursko finale protiv Bešiktaša ili Bahčešehira.

Turk Telekom je do pobede predvodio Kajl Alman sa 19 poena uz po pet skokova i asistencija, pratio ga je Uroš Trifunović sa 15.

Kajl Aleksander je ubacio 13 poena uz pet skokova, a istakao se i Marko Simonović sa 12 poena, sedam skokova i dve asistencije.

Kod Burga se istakao Adam Mokoka sa 16 poena.

Košarkaška reprezentacija Srbije ima veliku podršku na meču protiv Turske