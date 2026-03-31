Turk Telekom je deklasirao Burg sa 99:71 i sada je blizu finala Evrokupa. Uroš Trifunović se istakao sa 15 poena.
ubedljivo
TURK TELEKOM BLIZU FINALA EVROKUPA! Trifunović dominirao u Francuskoj!
Slušaj vest
Košarkaši Turk Telekoma su deklasirali Burg sa 99:71, u okviru prvog meča polufinala Evrokupa.
Turski tim ima brejk i sa pobedom dočekuje Burg na svom terenu, gde bi mogao da reši sav posao i zakaže tursko finale protiv Bešiktaša ili Bahčešehira.
Turk Telekom je do pobede predvodio Kajl Alman sa 19 poena uz po pet skokova i asistencija, pratio ga je Uroš Trifunović sa 15.
Kajl Aleksander je ubacio 13 poena uz pet skokova, a istakao se i Marko Simonović sa 12 poena, sedam skokova i dve asistencije.
Kod Burga se istakao Adam Mokoka sa 16 poena.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši