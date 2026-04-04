Vodeći tim Istočne konferencije je prošle noći, pre pobede protiv Minesote sa 113:108, objavio da će Kaningem ponovo biti pregledan za nedelju dana.

Kako je naveo klub, on radi na povratku na teren pod nadzorom lekara i medicinskog i stručnog osoblja Detroita.

Kejd Kaningem na utakmici protiv Vašingtona Foto: Ryan Sun/AP

Kaningem ove sezone prosečno beleži 24,5 poena i 9,9 asistencija. Samo osmorica igrača u istoriji NBA lige je završilo sezonu sa prosekom od toliko poena i asistencija, a Kaningem bi mogao da postane prvi koji bi to uradio u dresu Detroita.

Detroit je prvi na tabeli Istoka sa skorom 56/21.

