Košarkaš Detroita Kejd Kaningem odsustvovaće sa terena još najmanje nedelju dana zbog oporavka od kolapsa levog plućnog krila.
ISPLIVALE NOVE INFORMACIJE - NBA AS SE OPORAVLJA OD KOLAPSA LEVOG PLUČNOG KRILA! Evo kada se Kejd Kaningem vraća na teren!
Vodeći tim Istočne konferencije je prošle noći, pre pobede protiv Minesote sa 113:108, objavio da će Kaningem ponovo biti pregledan za nedelju dana.
Kako je naveo klub, on radi na povratku na teren pod nadzorom lekara i medicinskog i stručnog osoblja Detroita.
Kejd Kaningem na utakmici protiv Vašingtona Foto: Ryan Sun/AP
Kaningem ove sezone prosečno beleži 24,5 poena i 9,9 asistencija. Samo osmorica igrača u istoriji NBA lige je završilo sezonu sa prosekom od toliko poena i asistencija, a Kaningem bi mogao da postane prvi koji bi to uradio u dresu Detroita.
Detroit je prvi na tabeli Istoka sa skorom 56/21.
