Slušaj vest

Košarkaši Bešiktaša plasirali su se u finale Evrokupa.

Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ekipa srpskog trenera Dušana Alimpijevića je u polufinalnoj seriji elminisala Bačhečehir sa 2:0 u seriji.

Nakon trijumfa pred svojim navijačima, crno-beli su u drugoj utakmici slaviili kao gosti rezultatom 82:72.

Selektor Srbije bio je presrećan posle velikog uspeha svog kluba.

 "Osećam se odlično. Ponosan sam na klub i ljude ovde. Ne mogu da obјasnim ovu sezonu u nekoliko rečenica, ali moјi igrači su veoma dobri prijatelji, sјaјni. Ovaј klub ima sјaјan duh, i mi ga proјektuјemo na teren. Sada smo u finalu. Moramo biti pametniјi i spremniјi u finalu. Svi dobiјaјu šansu u finalu. Čestitam Bahčešehiru, ulažu mnogo, igrali su u polufinalu drugu sezonu zaredom. Poštuјemo ih", rekao je Alimpijević za klupski sajt.

Bešiktaš će se za trofej boriti protiv bolje iz duela Turk Telekom - Burg.

Ne propustiteKošarkaISTORIJSKI USPEH SELEKTORA SRBIJE: Dušan Alimpijević odveo Bešiktaš u finale Evrokupa!
KošarkaALIMPIJEVIĆ NA KORAK DO FINALA EVROKUPA! Bešiktaš razbio Bahčešehir!
KošarkaALIMPIJEVIĆ PRESREĆAN NAKON VELIKE POBEDE BEŠIKTAŠA: Selektor Srbije puca od ponosa...
KošarkaALIMPIJEVIĆ SRUŠIO NAREDNOG ZVEZDINOG RIVALA ZA FINALE KUPA: Bešiktaš posle velike drame savladao Efes!
Član Partizanove delegacije provocira Delije na derbiju Izvor: kurir televizija