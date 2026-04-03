PUCA OD PONOSA, ALI I UPOZORAVA! Alimpijević: Moramo biti pametniјi i spremniјi u finalu...
Ekipa srpskog trenera Dušana Alimpijevića je u polufinalnoj seriji elminisala Bačhečehir sa 2:0 u seriji.
Nakon trijumfa pred svojim navijačima, crno-beli su u drugoj utakmici slaviili kao gosti rezultatom 82:72.
Selektor Srbije bio je presrećan posle velikog uspeha svog kluba.
"Osećam se odlično. Ponosan sam na klub i ljude ovde. Ne mogu da obјasnim ovu sezonu u nekoliko rečenica, ali moјi igrači su veoma dobri prijatelji, sјaјni. Ovaј klub ima sјaјan duh, i mi ga proјektuјemo na teren. Sada smo u finalu. Moramo biti pametniјi i spremniјi u finalu. Svi dobiјaјu šansu u finalu. Čestitam Bahčešehiru, ulažu mnogo, igrali su u polufinalu drugu sezonu zaredom. Poštuјemo ih", rekao je Alimpijević za klupski sajt.
Bešiktaš će se za trofej boriti protiv bolje iz duela Turk Telekom - Burg.