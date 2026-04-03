to je to

Objavljeni su glasovi novinara za MVP nagradu NBA lige.

Izgleda da Nikola Jokić ovog puta neće osvojiti nagradu po četvrti put, već da će priznanje pripasti Šeju Gildžus-Aleksanderu. Američki portal "ESPN" objavio je rezultate glasanja 100 novinara za ovo prestižno individualno priznanje.

Srpski centar se čak nije našao ni na drugom mestu, već na trećem. Nije dovoljno ni to što je po drugi put zaredom beležio prosečni tripl-dabl tokom sezone.

Prema glasovima američkih novinara, prvo mesto pripalo je Šeju Gildžus-Aleksanderu, dok je na drugom mestu Viktor Vembanjama iz San Antonio Sparsa. Iza Jokića slede Luka Dončić (Los Anđeles Lejkers), Džejlen Braun (Boston Seltiks), Kavaj Lenard (Los Anđeles Klipersi), Donovan Mičel (Klivlend Kavalirsi), Džejlen Branson (Njujork Niksi), Entoni Edvards (Minnesota Timbervulvs) i Tajris Maksi (Filadelfija 76ersi).

Pravila glasanja su sledeća: glas za prvo mesto donosi 10 poena, drugo 7, treće 5, četvrto 3 i peto 1 poen. Šeju je pripao ubedljivo najveći broj bodova. On je osvojio 958 poena, dok je Vembanjama na dalekom drugom mestu sa 644 poena.

Jokić je ukupno sakupio tačno 500 poena. Ako se pažljivo pogleda tabela, jedan novinar mu je dodelio samo jedan poen. Srpski centar je dobio tri glasa za prvo mesto, 20 za drugo, 52 za treće, 23 za četvrto i jedan glas za peto mesto.

