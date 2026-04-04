Luka Dončić je, u trenutku kada je igrao u nestvarnoj formi, doživeo veliki peh.

Na utakmici Los Anđeles Lejkersa protiv Oklahome, Slovenac je doživeo tešku povredu posle 26 minuta provedenih u igri. Dončić je u jednom trenutku, bez kontakta sa drugim košarkašem, osetio bol u levoj zadnjoj loži. Prekinuo je akciju, a ubrzo je legao na parket i uhvatio se za glavu.

Dan nakon utakmice nekadašnji igrač Dalasa i Real Madrida je otišao na magnetnu rezonancu i preglede, a rezultati nisu dobri.

Oklahoma - Los Anđeles Lejkers, povreda Dončića Foto: Cooper Neill / Getty images / Profimedia

Dončić je doživeo istegnuće drugog stepena, a to u proseku zahteva pauzu od mesec dana. To znači da Dončić najverovatnije neće igrati do kraja ligaškog dela (Lejkersima ostalo još pet utakmica), a trenutno nije poznato da li će biti spreman da pomogne svom timu na početku plej-ofa.

Luka ove sezone beleži odlične brojke, po utakmici postiže 33,5 poena (prvi u ligi), uz 8,3 asistencija (treći u ligi) i 7,7 skokova, a posebno je dobar bio u prethodnih mesec dana.

Povreda nikada nije dobrodošla, a ova je stigla u baš lošem trenutku za košarkaša i njegov tim.

