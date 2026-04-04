Košarkaši Šarlota su pobedili Indijanu rezultatom 129:108.
ČAK ŠESTORICA DVOCIFRENIH! Šarlot podelio Indijani čas košarke!
Hornetsi su odlično raspodelili poene i imali su šestoricu košarkaša sa dvocifrenim poenterskim učinkom. Najefikasniji je bio Brendon Miler sa 22 poena.
U poraženom sastavu se istakao Paskal Sijakam sa 30 poena.
Šarlot sada ima učinak od 42 pobede i 36 poraza i osmi je na tabeli Istočne konferencije, dok je Indijana kao 13. zabeležila 59. poraz i ostala na 18 pobeda.
NBA utakmice 3. na 4. april
