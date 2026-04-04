Košarkaši Filadelfije su pobedili Minesotu rezultatom 115:103.
TAKO SE IGRA, SRPSKI ZETE! Danijelin muž napravio šou za pobedu svog tima
Velike zasluge za trijumf Seventisiksersa idu srpskom zetu Polu Džordžu koji je bio najefikasniji na utakmici sa 23 poena, a imao je i po šest skokova i asistencija.
U poraženom sastavu je najefikasniji bio Hajlend sa 21 poenom.
Filadelfija sada ima 43 pobede i 34 poraza i sedma je na tabeli Istočne konferencije, dok je Minesota sa učinkom od 46 pobeda i 31 porazom šesta na tabeli Zapadne konferencije.
NBA utakmice 3. na 4. april
