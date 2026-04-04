Košarkaši Atlante su razbili Bruklin i pobedili rezultatom 141:107.
NBA
BRUKA BRUKLINA! Katastrofalan poraz Netsa protiv Atlante
Slušaj vest
Najefikasniji u pobedničkom timu je bio Si Džej Mekolum sa 25 poena, a u poraženom Nikolas Klakston sa 16 poena.
Atlanta je peta na tabeli Istočne konferencije sa 45 pobeda i 33 poraza, Bruklin je 14. sa 18 pobeda i 59 poraza.
NBA utakmice 3. na 4. april
Vidi galeriju
Pogledajte najzanimljivje detalje sa ove utakmice:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši