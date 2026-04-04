Angela Dugalić, koja igra za UCLA je sa svojom ekipom ušla u finale NCAA, ženske koledž lige.

UCLA je u polufinalu bila bolja od Teksasa rezultatom 51:44, pa će imati priliku da se bori za titulu.

Angela Dugalić na utakmici UCLA - Teksas Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, DARRYL WEBB / UPI / Profimedia

Protivnik UCLA u finalu će biti Južna Karolina.

Angelina je u polufinalu, za 27 minuta na terenu, postigla četiri poena, uz sedam skokova, tri asistencije, dve blokade i jednom ukradenom loptom.

Dugalićeva je posebno impresivna bila u prethodnoj utakmici kada je protiv Djuka postigla 15 poena, uz šest skokova i četiri asistencije.

Finale je zakazano za ponedeljak, 6. april, sa početkom od 22 časa.

