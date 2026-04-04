U noći između petka i subote odigrano je devet mečeva NBA lige.

Bilo je zanimljivo na mnogim terenima, a Kuper Fleg uspeo je da uđe u istoriju.

Kuper Fleg u dresu Dalasa Foto: Richard Rodriguez / Getty images / Profimedia, Ron Jenkins / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaš Dalasa je u porazu svog tima od Orlando Medžika (127:138) imao učinak od 51 poena, šest skokova i tri asistencije, te je postao prvi tinejdžer u istoriji NBA lige koji je na jednom meču ubacio 50 i više poena.

On je to uradio sa 19 godina i 103 dana, te je pomerio granice, ali nije mogao sam da donese pobedu Maveriksima. Ipak, zbog ovog učinka definitivno će morati da mu se poklone Nikola Jokić i ekipa asova iz NBA lige.

Pogledajte i detalje sa ove istorijske utakmice za Kupera Flega:

Kuper Fleg
Kuper Fleg
Nikola Jokić
