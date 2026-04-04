Košarkaši Sakramenta su pobedili Nju Orleans rezultatom 117:113.
DRAMA I POBEDA KINGSA! Sjajni Francuz vodio Sakramento do pobede
Maksim Rejno je najzaslužniji za pobedu Kingsa u neizvesnoj završnici pošto je utakmicu završio sa 28 poena, devet skokova i četiri asistencije. U poraženom sastavu je najbolji bio Džeremaja Firs sa 28 poena, osam skokova i šest asistencija.
Uprkos pobedi Sakramento je ostao na poslednjem mestu na tabeli Zapadne konferencije sa 21 pobedom i 57 poraza.
NBA utakmice 3. na 4. april
Nju Orleans je 12. sa 25 pobeda i 53 poraza.
