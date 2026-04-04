Kako prenosi Šams Čaranija, novinar "ESPN-a" NBA vodi istragu protiv Milvokija zbog sumnji da je lažirao podatke o zdravstvenom stanju grčkog košarkaša.

Janis Adetokumbo ove sezone nije puno igrao, a istražuje se zbog čega informacije koje su stigle iz Milvokija nisu iste kao one koje je izneo košarkaš prilikom razgovora.

Takođe, navodi se da su čelnici NBA pričali sa košarkašem, doktorima i čelnicima Baksa.

Janis Adetokumbo Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kao razlog zbog kojeg je pokrenuta istraga navodi se upravo činjenica da je priča Adetokumba potpuno drugačija od onoga što je Milovki predstavio.

Klub je obavestio NBA da veruje da košarkaš nije spreman  da igra, a Adetokumbo je preneo da je spreman da igra i da želi to, a da mu lekarski dtim ne dopušta.

Baksi bi uskoro mogli da dobiju ozbiljne kazne.

Šta doručkuje Nikola Jokić?