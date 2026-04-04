VREME JE ZA VELIKI POVRATAK! Vraća se čovek koji je sa Jokićem popeo Denver do vrha
Prema poslednjim informacijama, Majk Meloun se ozbiljno razmatra kao novi glavni trener Orlando Medžika, gde bi zamenio Džamala Mozlija.
Za iskusnog stručnjaka ovo bi bio značajan povratak u ligu nakon perioda provednog van trenerske klupe. Orlando se trenutno nalazi u dobroj poziciji sa 41 pobedom i 36 poraza, što im obezbeđuje mesto u plej-inu Istočne konferencije, uz realne šanse da se domognu direktnog plasmana u plej-of.
Uprava kluba ipak smatra da ekipi treba svež impuls i bolje vođstvo, pa su se odlučili da razmotre Melouna, trenera poznatog po svom bogatom iskustvu i taktičkom znanju.
Pre nego što je stekao reputaciju u Denveru sa kojim je 2023. godine osvojio titulu, Meloun je radio u Sakramento Kingsima, a kao pomoćni trener je bio deo stručnih štabova Golden Stejt Voriorsa, Nju Orleans Pelikansa, Klivlend Kavalirsa i Njujork Niksa.
Takođe je imao uspešnu karijeru na koledž nivou, gde je trenirao timove Menhetna, Providensa i Ouklenda.
