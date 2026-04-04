Na meču Bahčešehira i Bešiktaša viđen je pravi haos.
ŽESTOK SUKOB NASRED TERENA - IGRAČI I SUDIJE PADALI NA PARKET, NIJE SE ZNALO KO KOGA JURI! Srpski treneri gledali SKANDALOZNE scene! Snimak haosa obišao planetu
Košarkaši Bešiktaša, koje sa klupe predvodi Dušan Alimpijević, pobedili su Bahčešehir Marka Baraća i u drugom meču polufinala Evrokupa (82:72) i plasirali su se u finale ovog takmičenja gde će čekati boljeg iz duela Burg - Turk Telekom gde je trenutno 1:1 u seriji.
Drugi meč Bahčešehira i Bešiktaša obeležila je i skandalozna scena u samom finišu.
Pri rezultatu 79:71 za Bešiktaš na tridesetak sekundi do kraja, došlo je do ozbiljnog sukoba i tuče između igrača.
Tuča na meču Bahčešehir - Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Nije se znalo ko koga juri, igrači, ali i sudije, su padali po terenu, a situacija se jedva smirila...
Pogledajte i vi kako su izgledale scene koje su šokirale i srpske trenere Alimpijevića i Baraća, ali i ostatak planete:
