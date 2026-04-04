Košarkaši Bešiktaša, koje sa klupe predvodi Dušan Alimpijević, pobedili su Bahčešehir Marka Baraća i u drugom meču polufinala Evrokupa (82:72) i plasirali su se u finale ovog takmičenja gde će čekati boljeg iz duela Burg - Turk Telekom gde je trenutno 1:1 u seriji.

Drugi meč Bahčešehira i Bešiktaša obeležila je i skandalozna scena u samom finišu.

Pri rezultatu 79:71 za Bešiktaš na tridesetak sekundi do kraja, došlo je do ozbiljnog sukoba i tuče između igrača.

Tuča na meču Bahčešehir - Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nije se znalo ko koga juri, igrači, ali i sudije, su padali po terenu, a situacija se jedva smirila...

Pogledajte i vi kako su izgledale scene koje su šokirale i srpske trenere Alimpijevića i Baraća, ali i ostatak planete:

Ne propustiteKošarkaPUCA OD PONOSA, ALI I UPOZORAVA! Alimpijević: Moramo biti pametniјi i spremniјi u finalu...
Dušan Alimpijević
KošarkaISTORIJSKI USPEH SELEKTORA SRBIJE: Dušan Alimpijević odveo Bešiktaš u finale Evrokupa!
SERBIA-TURKEY_34.JPG
KošarkaTURK TELEKOM BLIZU FINALA EVROKUPA! Trifunović dominirao u Francuskoj!
Uroš Trifunović
KošarkaALIMPIJEVIĆ NA KORAK DO FINALA EVROKUPA! Bešiktaš razbio Bahčešehir!
Dušan Alimpijević

