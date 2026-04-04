"OČEKUJE NAS VAŽNO I VEOMA TEŠKO GOSTOVANJE" Đoan Penjaroja zna šta čeka Partizan u Podgorici: Budućnost je...
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja najavio je meč koji će crno-beli igrati protiv Budućnosti u Podgorici.
Partizan u nedelju od 18 časova gostuje u Podgorici u meču šestog kola Top 8 faze ABA lige. Partizan se nalazi na prvoj poziciji Top 8 faze ABA lige sa skorom 19-2, dok je Budućnost na podeli trećeg mesta sa Zvezdom sa učinkom 16-5. U prethodnom susretu u ovom delu takmičenja Partizan je slavio rezultatom 98:82.
"Očekuje nas važno i veoma teško gostovanje. Budućnost igra izuzetno dobro ove sezone u ABA ligi, jedna su od najkvalitetnijih ekipa i bore se za prvo mesto na tabeli, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Moramo veoma dobro da se pripremimo i odigramo kvalitetnu utakmicu, jer imaju igrače koji su u dobroj formi i igraju sa mnogo samopouzdanja. Zato je važno da imamo pravu energiju i da od početka budemo fokusirani na ključne stvari kako bismo došli do pobede", istakao je Penjaroja.
Košarkaš Partizana Šejk Milton je svestan da njegovu ekipu čeka teško gostovanje.
"Verujem da nas očekuje dobra utakmica. Ukoliko od početka budemo fokusirani i sprovedemo u delo ono što smo pripremali, mislim da imamo dobre šanse. Posle veoma emotivnog meča u kom smo pobedili Crvenu zvezdu u Evroligi, biće važno da dobro otvorimo utakmicu”, rekao je Milton.
