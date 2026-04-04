Dušan Alimpijević igraće finale Evrokupa s Bešiktašem i ako osvoji ovaj trofej, klub iz Istanbula uvešće u Evroligu!

Ogroman uspeh napravio je selektor srpske košarkaške reprezentacije Dušan Alimpijević s Bešiktašem u petak.

Dušan Alimpijević tokom utakmice Bešiktaša i Bahčešehira u polufinalu Evrokupa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dva od dva

I u drugoj utakmici bio je bolji od gradskog rivala Bahčešehira, koji s klupe predvodi još jedan srpski trener, Marko Barać. Bešiktaš je slavio s rezultatom 82:72, a u prvom meču pobedio je sa 91:72, za ukupnih i ubedljivih 2:0 u seriji.

Biće ovo drugo finale Evrokupa za Dušana Alimpijevića. Pre četiri godine u velikom stilu je izbacio skupoceni Partizan predvođen Željkom Obradovićem, a onda s Bursom stigao nadomak trofeja. Nažalost, Virtus sa Milošem Teodosićem, Markom Belinelijem, Danijelom Haketom i trenerom Serđom Skariolom bio je bolji. Valja pomenuti da je Dušan Alimpijević i dva puta s Bešiktašem stizao do polufinala ovog takmičenja.

Skandiranje Srbinu i izliv emocija

Posle pobede nad Bahčešehirom, navijači Bešiktaša pali su u trans i nekoliko minuta skandirali:



- Dušan, Dušan, Dušan...

Simpatizeri trećeg najpopularnijeg kluba u Istanbulu pokazali su još jednom poštovanje i privrženost srpskom košarkaškom stručnjaku. A ni Dušan Alimpijević nije skrivao emocije, otišao je ka tribini s navijačima i toplo se ispozdravljao sa svima. S mnogima i izgrlio.

- Neverovatan osećaj. Ja sam stranac u ovoj zemlji, ali obožavam ovu strast i emocije. Naši igrači su igrali sa strašću i emocijama i tako svaki član Bešiktaša treba da igra i da se ponaša. Navijači su prepoznali sve što smo uradili u košarci tokom ove tri godine - kazao je Alimpijević i dodao:

Pre Dušana Bešiktaš bio u agoniji

- Mnogo sam srećan i veoma uzbuđen što prvi put igramo finale Evrokupa. Momci su se borili kao porodica, držali zajedno i tako došli do cilja. Nismo se skupili samo da bismo stigli do finala, već da bismo igrali kao pravi muškarci. U finalu svako ima šanse i moramo da budemo oprezni i agresivni.

Pre dolaska srpskog stručnjaka, Bešiktaš je prolazio kroz agoniju. Sezonu ranije jedva su izbegli ispadanje iz turske lige, a u Evropi su bili potpuno irelevantni. Alimpijević je doneo pobednički mentalitet i fanatičnu disciplinu.

Napad na Fener i titulu u Turskoj



Protivnik Bešiktaša biće poznat u sredu, 8. aprila, kad majstoricu u Francuskoj odigraju Burg i Turk telekom. Zanimljivo, u prvom meču igranom u Burgu slavio je turski tim s rezultatom 99:71, dok su se Francuzi revanširali trijumfom u Ankari - 76:73. U Turk telekomu igraju srpski košarkaš Uroš Trifunović i bivši igrač Crvene zvezde Marko Simonović.





Bešiktaš ove sezone igra fantastično na dva fronta. U prvenstvu Turske tim našeg Dušana Alimpijevića deli prvo mesto s Fenerbahčeom, aktuelnim prvakom Evrope. Oba kluba imaju identičan skor, sa 20 pobeda i četiri poraza. U ponedeljak Bešiktaš u Istanbulu igra protiv Karšijake, koja se bori za opstanak.