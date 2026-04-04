Slušaj vest

Portal Basket Njuz (Basket News) je naveo da ugovor sadrži i opciju otkupa, koja Slivi dopušta da napusti klub na leto 2027. godine za "značajnu" sumu novca.

"Na početku sezone, samo sam pokušavao da preživim u Evroligi i pronađem svoju ulogu kako bih ostao na terenu. Kada sam počeo da osećam ritam i uživam u njemu, shvatio sam da je košarka u Kaunasu zaista religija. U košarkaškom smislu, Žalgiris mi znači više nego bilo koje drugo mesto, tako da nije bila teška odluka. Sjajno je imati takvu vezu sa navijačima. Osećam se kao da su sa nama čak i u svlačionici, ne samo tokom utakmica. Njihova podrška, zajedno sa radom cele organizacije, je na najvišem nivou koji sam ikada video. Zaista se ovde osećam kao kod kuće", naveo je Sliva, a preneo sajt Evrolige.

Sliva (30) je u Žalgiris došao iz Bešiktaša pred početak ove sezone, u kojoj u Evroligi prosečno beleži 6,9 poena, uz 42 odsto šuta za tri poena, 3,5 skokova i 1,1 asistenciju.

Žalgiris je šesti na tabeli Evrolige sa skorom 21/14.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaNEBOJŠA ČOVIĆ "PECNUO" PARTIZAN! Dotakao se derbija, spomenuo Zvezdu, pa poslao zanimljivu poruku: Još je to ispod...
3x3 press_ 0007.JPG
Košarka"OČEKUJE NAS VAŽNO I VEOMA TEŠKO GOSTOVANJE" Đoan Penjaroja zna šta čeka Partizan u Podgorici: Budućnost je...
Đoan Penjaroja, Evroliga
KošarkaDA LI ĆE ANDREJ STOJAKOVIĆ IGRATI ZA REPREZENTACIJU SRBIJE?! Nebojša Čović dobio pitanje koje zanima čitavu naciju - evo šta prvi čovek KSS kaže o ovoj temi!
čović 7.jpg
KošarkaŽESTOK SUKOB NASRED TERENA - IGRAČI I SUDIJE PADALI NA PARKET, NIJE SE ZNALO KO KOGA JURI! Srpski treneri gledali SKANDALOZNE scene! Snimak haosa obišao planetu
Tuča na meču Bahčešehir - Bešiktaš

ŽIVOT POZNATOG SRPSKOG KOŠARKAŠA U DUBAIJU - TRENINZI I DRONOVI IZNAD GLAVE Đorđe Gagić o životu u luksuznom gradu pod tenzijom: "U Dubaiju je zastrašujuće..."  Izvor: Kurir televizija