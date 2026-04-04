SILVA PRODUŽIO UGOVOR SA ŽALGIRISOM: Ovde se osećam kao kod kuće
Portal Basket Njuz (Basket News) je naveo da ugovor sadrži i opciju otkupa, koja Slivi dopušta da napusti klub na leto 2027. godine za "značajnu" sumu novca.
"Na početku sezone, samo sam pokušavao da preživim u Evroligi i pronađem svoju ulogu kako bih ostao na terenu. Kada sam počeo da osećam ritam i uživam u njemu, shvatio sam da je košarka u Kaunasu zaista religija. U košarkaškom smislu, Žalgiris mi znači više nego bilo koje drugo mesto, tako da nije bila teška odluka. Sjajno je imati takvu vezu sa navijačima. Osećam se kao da su sa nama čak i u svlačionici, ne samo tokom utakmica. Njihova podrška, zajedno sa radom cele organizacije, je na najvišem nivou koji sam ikada video. Zaista se ovde osećam kao kod kuće", naveo je Sliva, a preneo sajt Evrolige.
Sliva (30) je u Žalgiris došao iz Bešiktaša pred početak ove sezone, u kojoj u Evroligi prosečno beleži 6,9 poena, uz 42 odsto šuta za tri poena, 3,5 skokova i 1,1 asistenciju.
Žalgiris je šesti na tabeli Evrolige sa skorom 21/14.
