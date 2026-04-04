Teretana "Prime Body Centar", u Novoj Pazovi, koja je u vlasništvu bivšeg košarkaša Crvene zvezde Branka Lazića izgorela je u požaru.
IZGORELA TERETANA BRANKA LAZIĆA: Veliki požar u objektu bivšeg košarkaša Zvezde
U trenutku izbijanja požara bilo je ljudi u teretani.
Prema poslednjim informacijama, do požara u teretani je došlo tako što se zapalila sauna u prizemlju stambene zgrade u Novoj Pazovi.
Svi koji su bili unutar objekta su evakuisani.
Ko je Branko Lazić?
Branko Lazić je punih četrnaest sezona nosio dres Crvene zvezde i za to vreme oborio je mnoge rekorde vezane za crveno-bele: postao košarkaš sa najviše odigranih utakmica 838, rekorder je i po broju odigranih evropskih mečeva 290, kao i rekorder po broju osvojenih trofeja u dresu Crvene zvezde – čak 25 (7 titula u ABA ligi, 8 titula prvaka Srbije, 9 trofeja Kup Radivoj Korać i jedan Superkup ABA lige).
