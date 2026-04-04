Slušaj vest

Aktuelni trener Crvene zvezdeSaša Obradović nalazi se krizi zajedno sa celim timom u završnici ligaškog dela Evrolige.

Poraz od Partizana u večitom derbiju (89:82) razbesneo je navijače Zvezde koji su mahom krenuli da traže ostavku trenera, što bi u ovom momentu bilo pogubno za klub.

1/25 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Obradović je sa Zvezdom napravio renesansu i bio pravi hit Evrolige, a loša forma koja je zadesila crveno-bele nakon Kupa Radivoja Koraća dovela je u opasnost i plasman u plej-in

Ipak, podrška timu u Obradoviću je sada najvažnije pošto su je i zaslužili, iako navijači, barem večina, više namu strpljenja.

Ovo je drugi mandat Obradovića na klupi Zvezde, a u prvom je nažalost, sredinom decembra 2020. gosine, dobio napustio klub.

Zvezda je to potvrdila tada i otkrila šta je dovelo do ovakve odluke:

- KK Crvena zvezdaobaveštava javnost da je dana 24.12.2020. godine sporazumno raskinut ugovor sa prvim trenerom Sašom Obradovićem, kao i stručnim štabom prvog tima.KK Crvena zvezda ovom prilikom zahvaljuje se Saši Obradoviću na ogromnom trudu, radu i velikom profesionalizmu koji je pokazao tokom svog boravka u Crvenoj zvezdi i želi mu mnogo uspeha u daljem profesionalnom radu i karijeri.Klub se sa Sašom Obradovićem, rastao u najboljim odnosima kako i priliči kada je u pitanju igračka legenda kluba i čovek koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji KK Crvena zvezda.O daljim koracima i imenovanju novog trenera klub će se naknadno oglasiti zvaničnim saopštenjem - navela je Zvezda tada u saopštenju.

1/5 Vidi galeriju Srpski trener ljubi grb crveno-belih na utakmici Zvezda - Monako Foto: Starsport

Obradović je iz kluba otišao u momentu kada je Zvezda bila na učinku od 5-11 u Evroligi i 9-1 u ABA ligi, ali težak poraz od Zenita (98:69) bio je prelomna tačka.

Uvek je najlakše najuriti trenera, tako misle navijači, ali koga dovesti? Saša Obradović je dokazano evroligaško ime i to je na klupi Monaka i pokazao svojim rezultatima. Jedan fajnal-for i dva plasmana u plej-of fazu dovoljno govore o njegovim trenerskim kvalitetima.

BONUS VIDEO: