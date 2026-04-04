Košarkaši Partizana gostuju u nedelju od 18.00 ekipi Budućnosti u dvorani Morača u meču plej-of grupe ABA lige.

Pred taj duel medijima se obratio trener Partizana Đoan Penjaroja:

Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

- Očekuje nas važno i veoma teško gostovanje. Budućnost igra izuzetno dobro ove sezone u ABA ligi, jedna su od najkvalitetnijih ekipa i bore se za prvo mesto na tabeli, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Moramo veoma dobro da se pripremimo i odigramo kvalitetnu utakmicu, jer imaju igrače koji su u dobroj formi i igraju sa mnogo samopouzdanja. Zato je važno da imamo pravu energiju i da od početka budemo fokusirani na ključne stvari kako bismo došli do pobede - rekao je Penjaroja.

