Košarkaši Partizana se pripremaju za težak meč protiv Budućnosti u ABA ligi. Trener Đoan Penjaroja ističe važnost fokusa i energije.
VEĆ JE ZABORAVIO NA VEČITI DERBI! Đoan Penjaroja se okrenuo Budućnosti!
Košarkaši Partizana gostuju u nedelju od 18.00 ekipi Budućnosti u dvorani Morača u meču plej-of grupe ABA lige.
Pred taj duel medijima se obratio trener Partizana Đoan Penjaroja:
Trener Partizana - Đoan Penjaroja
- Očekuje nas važno i veoma teško gostovanje. Budućnost igra izuzetno dobro ove sezone u ABA ligi, jedna su od najkvalitetnijih ekipa i bore se za prvo mesto na tabeli, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Moramo veoma dobro da se pripremimo i odigramo kvalitetnu utakmicu, jer imaju igrače koji su u dobroj formi i igraju sa mnogo samopouzdanja. Zato je važno da imamo pravu energiju i da od početka budemo fokusirani na ključne stvari kako bismo došli do pobede - rekao je Penjaroja.
