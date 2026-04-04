OPORAVAK OD DERBIJA JE USPEO! Crvena zvezda razbila Igokeu u Laktašima, sledi meč sezone protiv Pariza! Obradović odmorio udarni trio!
Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Laktašima Igokeu, u plej-of grupi ABA lige, rezultatom 86:73.
Pred Zvezdom je sada ključna utakmica u utorak protiv Pariza u daljoj borbi za plasman u narednu fazu Evrolige.
Trener Zvezde Saša Obradović odlučio je da odmori Kodija Milera-Mekintajera, Džordana Nvoru i Semija Odželeja. To nije omelo crveno-bele da oddbranom slome Igokeu i tako upišu važnu pobedu nakon poraza u večitom derbiju od Partizana.
Najraspoloženiji u ekipi srpskog tima bio je Stefan Miljenović sa 14 poena, Hasijel Rivero je imao 11, a Čima Moneke deset. Sa druge strane, jedini dvocifreni bili su Rori sa 17 i Jeremić sa 13 poena. Brine forma Džereda Batlera koji je meč završio sa devet poena, ali uz loš procenat šuta (2/6 za dva, 1/3 za tri).
Zvezda se sada nalazi na trećem mestu sa 17 pobeda i pet poraza, a Igokea je osma sa devet pobeda i 13 poraza.
Saša Obradović promešao karte!
Van tima crveno-belih su ostali: Kodi Miler Mekintajer, Semi Odželej, Džordan Nvora i Donatas Motiejunas.
U tim se vraćaju Jago Dos Santos i Dejan Davidovac.