20:50

Kraj!

Pobeda Zvezde u Laktašima - 86:73.

20:35

34' Ulazimo u finiš!

72:56 vodi Zvezda koja korača ka novoj abaligaškoj pobedi.

20:28

Kraj treće deonice!

Velikih plus 18 za Zvezdu - 67:49!

20:21

28' Finiš treće deonice!

Zvezda na maksimalnih plus 21 - 61:40!

20:12

25' Lomi Zvezda otpor domaćina!

Teehnička za Igokeu i poeni Monekea za 53:40.

20:05

23' Serija Zvezde!

Crveno-beli na plus 12 - 47:35!

19:47

Poluvreme!

Crvena zvezda ima plus sedam nakon prvih 20 minuta igre - 40:33.

19:42

18' Velika borba na terenu!

Nesportska Monekea, Igokea na minus četiri - 35:31!

19:37

16' Vraća se Igokea!

Samo plus za Zvezdu - 33:28!

19:29

12' Zvezda melje!

Plus 12 imaju crveno-beli - 28:16.

19:21

Kraj prve deonice!

Zvezda vodi sa 19:14, Rivero već na 10 poena.

19:11

6' Dobra odbrana Zvezde!

Rivero blista, već je na devet poena - 15:4 za Zvezdu!

19:05

4' Dobar start Zvezde!

Gosti vode - 9:4, Jago i Rivero odlični na početku.

18:57

Prva četvrtina!

Utakmica je počela!

18:50

Saša Obradović promešao karte!

Van tima crveno-belih su ostali: Kodi Miler Mekintajer, Semi Odželej, Džordan Nvora i Donatas Motiejunas.

U tim se vraćaju Jago Dos Santos i Dejan Davidovac.

17:21

Dobrodošli na lajv prenos meča Igokea - Crvena zvezda!

Zvezda od 19.00 gostuje Igokei nakon poraza u četvrtak od Partizana - a, pred dolazak Pariza u Beograd.